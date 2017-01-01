Грузоподъемное оборудование и техника для склада

Компания ТЕХНОЛИФТ™ представляет на Российском рынке грузоподъемное оборудование собственного производства и складскую технику ведущих производителей. Складская техника которую мы Вам предлагаем успешно зарекомендовала себя при работе в различных складских помещениях и на производственных площадках. Для Вашего удобства некоторые разделы сайта выполнены в виде интернет-магазина с наличием и ценами на грузоподъемное оборудование в Москве. Чтобы купить грузовой подъемник или штабелер, Вы можете выбрать интересующую технику, подобрать необходимую комплектацию и сделать заказ. В случае, если Вы испытываете сложности с заказом или во время выбора необходимо уточнить информацию, отсутствующую на сайте, наши менеджеры всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Собственная сервисная служба производит качественный ремонт всего оборудования. На время ремонта мы можем предложить аренду штабелеров и тележек.